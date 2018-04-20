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В московских «Сокольниках» пройдет экосубботник «Убери за своей собакой»
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В московских «Сокольниках» пройдет экосубботник «Убери за своей собакой» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Экосубботник «Убери за своей собакой» пройдет в московском парке «Сокольники» в субботу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ в пятницу.
"Двадцать первого апреля в парке «Сокольники» пройдет экосубботник в рамках регионального проекта «Экология Москвы»… Цель акции — привлечь внимание владельцев собак к необходимости цивилизованного содержания животных в условиях мегаполиса", — говорится в сообщении.
Во время акции представители молодежного совета департамента ЖКХ расскажут владельцам собак о современных и удобных средствах уборки при выгуле животных и предложат воспользоваться специальными боксами для хранения экопакетов, которые будут бесплатно раздаваться в рамках акции.
Посетители парка также смогут поучаствовать в экологической акции по раздельному сбору мусора. Гостей парка ждут игры, мастер-классы и лекции о технологии раздельного сбора отходов. В рамках акции будет проведен экоквест для детей и конкурс на лучшее четверостишие, посвященное экологическим проблемам. Во время экосубботника будет работать бесплатная полевая кухня.
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