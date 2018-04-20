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Военнослужащие Западного военного округа приняли участие в акции «День донора»
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Военнослужащие Западного военного округа приняли участие в акции «День донора» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Собранная кровь будет использована для спасения детей, страдающих от гемофилии и онкологических заболеваний, а также поможет пациентам, которые перенесли сложные хирургические операции.
Военнослужащие Западного военного округа приняли участие в благотворительной акции «День донора», сдавая кровь в стационарных и мобильно-выездных пунктах переливания крови.
Всего на территории ЗВО с 19 по 20 апреля работало 187 гражданских пунктов приема крови, 2 военных стационарных и 1 мобильный пункт приема крови.
В акции приняли участие более 1500 военнослужащих по призыву, около 500 военнослужащих по контракту и 63 гражданских служащих ЗВО. В общей сложности было заготовлено около 400 литров консервированной цельной донорской крови.
Всем военнослужащим в день сдачи крови и ее компонентов предоставлено освобождение от несения нарядов, караулов и других форм службы.
Мобильные пункты сбора крови обеспечены всем необходимым оборудованием и реактивами.
Собранная кровь будет использована для спасения детей, страдающих от гемофилии и онкологических заболеваний, а также поможет пациентам, которые перенесли сложные хирургические операции.
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