Библиотека на Римского-Корсакова поддержала акцию «Добрая книга»

Детское отделение библиотеки № 56 поддержало акцию «Добрая книга», которую проводит благотворительный фонд помощи детям «ДетскиеДомики». Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Мы организовали «Пункт приема Радости». Сюда все желающие смогут принести детскую книжку для подопечных школ-интернатов, детских домов и социально-реабилитационных центров, — рассказали в администрации библиотеки.

Там отметили, что после завершения акции фонд передаст все собранные книжки детям с особыми нуждами. (вт)