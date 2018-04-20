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Библиотека на Римского-Корсакова поддержала акцию «Добрая книга»
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Библиотека на Римского-Корсакова поддержала акцию «Добрая книга» 

Управа района Отрадное 45 минут назад
Фото: Управа района Отрадное
Детское отделение библиотеки № 56 поддержало акцию «Добрая книга», которую проводит благотворительный фонд помощи детям «ДетскиеДомики». Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Мы организовали «Пункт приема Радости». Сюда все желающие смогут принести детскую книжку для подопечных школ-интернатов, детских домов и социально-реабилитационных центров, — рассказали в администрации библиотеки.
Там отметили, что после завершения акции фонд передаст все собранные книжки детям с особыми нуждами. (вт)
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