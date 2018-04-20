Акция по уборке территории у памятника пройдет в Московском

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Акцию по уборке территории у памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне проведут 21 апреля около храма Святителя Тихона в поселении Московский.

— Молодежная палата во главе с Иваном Чениным совместно с Советом ветеранов педагогического труда поселения организует патриотические мероприятия, приуроченные к знаменательным датам. Активисты проведут мемориально-патронатные акции по уходу за воинскими захоронениями погибших защитников Отечества, — отметила пресс-секретарь Молодежной палаты поселения Московский Юлия Смолий.

Она добавила, что ребята активно участвуют в мероприятиях по уборке территории у памятников.

Начало акции запланировано на 10:00.