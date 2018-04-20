Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций «Пионер-Лизинга»

Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» серии 001P. Как уточняется в сообщении на сайте биржи, программе присвоен идентификационный номер 4-00331-R-001P-02E от 20 апреля 2018 года.

В рамках программы могут по открытой подписке размещаться документарные процентные и/или дисконтные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Общая максимальная номинальная стоимость бумаг — 10 млрд рублей или эквивалент в иностранной валюте.

Программа биржевых облигаций зарегистрирована без ограничения срока действия, при этом максимальный срок погашения отдельных выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 7 305 дней с даты начала размещения.

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