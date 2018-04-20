Берега 39 подмосковных водоемов почистят от мусора 21 апреля

Московской области 21 апреля 2018 г. пройдет акция «Чистый берег». Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова.

«21 апреля, в день общеобластного субботника, в Подмосковье пройдет всероссийская акция «Чистый берег». Суть акции — уборка береговой линии подмосковных водоемов от мусора, который накопился за зиму. Будет охвачено 39 водоемов — крупных водохранилищ, рек, озер. Общая протяженность береговой линии, которую планируется убрать — 45 км», — говорится в сообщении.