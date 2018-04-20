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Берега 39 подмосковных водоемов почистят от мусора 21 апреля
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Берега 39 подмосковных водоемов почистят от мусора 21 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
В Московской области 21 апреля 2018 г. пройдет акция «Чистый берег». Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова.
«21 апреля, в день общеобластного субботника, в Подмосковье пройдет всероссийская акция «Чистый берег». Суть акции — уборка береговой линии подмосковных водоемов от мусора, который накопился за зиму. Будет охвачено 39 водоемов — крупных водохранилищ, рек, озер. Общая протяженность береговой линии, которую планируется убрать — 45 км», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в в акции примут участие сотрудники ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ МО «Мособлпожспас» органов местного самоуправления, студенты, волонтёры, сотрудники общественных организаций и другие неравнодушные жители региона. «Ожидается, что в акции будет задействовано более 3 тыс. человек», — пояснил Д. Пестов.
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