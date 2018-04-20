Анастасия Заворотнюк наконец разобралась со своим многомиллиоными долгами 

Пять лет назад актриса Анастасия Заворотнюк взяла кредит на жилье в размере 435 000 долларов. Но потом случился резкий скачок курса доллара, в итоге актрсиса перестала выплачивать кредит, сославшись на финансовые проблемы. В итоге дело дошло до суда. Анастасии запретили выезжать за границу, на имущество актрисы наложили арест, а также постановили взыскать почти 44 миллиона рублей. Сейчас же стало известно, что Заворотнюк и банк наконец-то подписали мирное соглашение, — сообщает «Стархит».
По словам представителя Заворотнюк, закрыв все свои долги и уладив сложившуюся ситуацию, теперь актриса готовится к летнему отпуску вместе со своим супругом Петром Чернышевым.
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Фото:Instagram