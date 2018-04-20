Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 21-22 апреля

21 апреля

10:20 — Парад трамваев, посвященный 119-й годовщине открытия трамвайного движения в Москве

Фотоматериалы:

09:00 — Субботник на МЦК.

10:20 — Парад трамваев, посвященный 119-й годовщине открытия трамвайного движения в Москве.

10:50 — Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» в преддверии Дня Победы.

11:00 — Пятый всероссийский эко-субботник в московском парке «Сокольники».

12:30 — Высадка лип в рамках программы «Аллея долголетия» в парке «Сокольники».

13:00 — Акция «Пульс города» в парке «Музеон».

14:00 — Подготовка волонтеров для проведения уроков безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях Москвы.

18:00 — Старт акции «Библионочь-2018».

22 апреля

Фотоматериалы:

10:00 — Акция «Миллион деревьев» в ЦАО.

10:00 — Старообрядческий праздник святых жен-мироносиц в Рогожской слободе.

10:30 — Возложение цветов к Мавзолею В. Ленина на Красной площади.

20:00 — Fashion-шоу благотворительного фонда «Русский силуэт» в Галерее искусств З. Церетели.