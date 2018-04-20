Майнинг биткоина нерентабелен при цене ниже $8600

Аналитики из Morgan Stanley пришли к выводу, что в случае неспособности биткоина восстановиться до $8600, майнеры, скорее всего, расценят невыгодным продолжать дальнейший майнинг, сообщает CNBC. "Точка безубыточности для крупных майнинг пулов составляет $8,600, даже с учетом низких затрат на электроэнергию ($0,03 зв кВт/ч)", — отмечает аналитик Чарли Чан. «Поэтому мы считаем, что цена на майнинг-оборудование биткоина еще больше снизится, повлияв на спрос чипов от TSMC», — сообщается в докладе Morgan Stanley. В четверг, тайваньская компания, занимающаяся производством полупроводниковых изделий Taiwan Semiconductor Manufacturing (англ. сокр. TSMC), понизила котировки на доходность в 2018 году, из-за неопределенности спроса на крипто-майнинг. Кроме того, эксперты отмечают, что развитие майнинг-индустрии и выпуск более мощного оборудования не решает проблему, поскольку с ростом глобального хэшрейта сети, растет и сложность майнинга. Даже на самом базовом уровне добыча биткоинов требует дорогостоящего и энергоемкого компьютерного оборудования. Технологические требования для добычи биткоинов сейчас довольно высоки и становятся еще выше благодаря «гонке компьютерных вооружений». Напомним, что требуемое количество нулей в начале хэширования меняется раз в две недели, чтобы скорректировать сложность создания блока — большее количество нулей означает больше трудностей. Алгоритм биткоинов добавляет эти нули, чтобы сохранить уровень, при котором постоянно добавляются блоки, один новый блок каждые 10 минут. Идея состоит в том, чтобы компенсировать стоимость оборудования для добычи биткоинов, которое становится все более и более мощным. Когда хэширование сложнее, требуется больше усилий для создания блока, а следовательно, больше усилий для получения новых биткоинов, которые затем идут в обращение. В связи с этим, для стабильной рентабельности майнига, курс криптовалюты должен постоянно расти и даже если биткоин будет стабильно торговаться на тех же отметках, прибыль от майнинга будет непрерывно падать. "Новые майнинговые мощности повысят трудность майнинга во втором полугодии. Но даже при фиксированной цене биткоина в 2018 году, прибыль от майнинга стремительно понизится", — заявили аналитики Morgan Stanley. Компании, которые продают специализированное оборудование, вроде ASIC∎ов, по мнению аналитиков Morgan Stanley будут получать больше выручки еще два года, даже в случае падения биткоина до $5000.

На данный момент в отношении биткоина преобладают бычьи настроения. Суточный рост составил 3.47%. Рыночная капитализация составила $144.68 млрд Стоимость одного токена BTC — $8516.19. Криптовалютный рынок на момент написания материала находится в восходящем тренде. Все без исключения криптовалюты из первой десятки растут. Общая капитализация рынка криптовалют на данный момент достигла $373.87 млрд, согласно данным Coinmarketcap. Индекс доминирования биткоина составляет 38.7%