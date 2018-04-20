В Волгоградской области подвели итоги чтения русской классики 

Волгоградская областная детская библиотека подвела итоги чтений русской классики, которые были приурочены к Всемирному дню театра и проходили с 26 марта по 1 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете культуры, в акции участвовало 288 культурно-досуговых и образовательных учреждений из 22 регионов России. Впервые к акции присоединились Республиканская детская библиотека Чеченской Республики, библиотеки Московской и Ростовской областей и Национальная детская библиотека Армении.
В Волгоградской области в мероприятии участвовали жители Волгограда, Волжского и 14 муниципальных районов.
Отметим, читателями русской классической литературы в этом году стали 7500 детей, что почти в два раза меньше аналогичного показателя 2017 года. Снижение количества участников, по данным организаторов акции, объясняется событиями в Кемерове, где 25 марта во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека, из которых более 40 — дети. По причине траура мероприятия по чтению были отменены в регионах. Вместе с тем, от каждой площадки, где проходила акция, пришли фотографии с хэштегом «#Кемеровомыстобой».
Самыми читаемыми оказались — Николай Гоголь, Сергей Михалков, Александр Грибоедов, Денис Фонвизин, Александр Островский, Антон Чехов, Александр Пушкин.
За первое место в «Топ-10» «боролись» произведения двух авторов. Победил Самуил Маршак с «Двенадцатью месяцами». Второе место у «Сказки о потерянном времени» Евгения Шварца.
Добавим, материалы участников акции за 2015-2018 годы размещены в группе Волгоградской областной детской библиотеки во «ВКонтакте».