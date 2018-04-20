В Волгоградской области подвели итоги чтения русской классики

Волгоградская областная детская библиотека подвела итоги чтений русской классики, которые были приурочены к Всемирному дню театра и проходили с 26 марта по 1 апреля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете культуры, в акции участвовало 288 культурно-досуговых и образовательных учреждений из 22 регионов России . Впервые к акции присоединились Республиканская детская библиотека Чеченской Республики , библиотеки Московской и Ростовской областей и Национальная детская библиотека Армении

Отметим, читателями русской классической литературы в этом году стали 7500 детей, что почти в два раза меньше аналогичного показателя 2017 года. Снижение количества участников, по данным организаторов акции, объясняется событиями в Кемерове , где 25 марта во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека, из которых более 40 — дети. По причине траура мероприятия по чтению были отменены в регионах. Вместе с тем, от каждой площадки, где проходила акция, пришли фотографии с хэштегом «#Кемеровомыстобой».

Добавим, материалы участников акции за 2015-2018 годы размещены в группе Волгоградской областной детской библиотеки во «ВКонтакте».