Рынок «Комсомольский» в Саратове расширил ассортимент

Обновленная торговая площадка в Заводском районе откроется в областном центре в субботу 21 апреля.

Напомним, не так давно на рынке «Комсомольский» побывал губернатор Саратовской области Валерий Радаев , который предложил администрации предприятия торговли внести в свою работу некоторые изменения. Касаются они, в первую очередь, создания дополнительных удобств для покупателей и продавцов.

Так, «Комсомольский» значительно увеличил количество торговых мест для фермеров, которые продают здесь мясо, рыбу, молоко, сметану, мед, яйца и прочие востребованные у Теперь здесь 20 таких точек. Уточняется, что рынок работает с 08:00 до 16:00.