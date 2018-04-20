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Рынок «Комсомольский» в Саратове расширил ассортимент
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Рынок «Комсомольский» в Саратове расширил ассортимент 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Обновленная торговая площадка в Заводском районе откроется в областном центре в субботу 21 апреля.
Напомним, не так давно на рынке «Комсомольский» побывал губернатор Саратовской области Валерий Радаев, который предложил администрации предприятия торговли внести в свою работу некоторые изменения. Касаются они, в первую очередь, создания дополнительных удобств для покупателей и продавцов.
Так, «Комсомольский» значительно увеличил количество торговых мест для фермеров, которые продают здесь мясо, рыбу, молоко, сметану, мед, яйца и прочие востребованные у Теперь здесь 20 таких точек. Уточняется, что рынок работает с 08:00 до 16:00.
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