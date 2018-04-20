Ещё
«Дикси» запустит в продажу игрушки «Прыг-скокеры» к ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Дикси» запустит в продажу игрушки «Прыг-скокеры» к ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Торговая сеть «Дикси» запустит промо-акцию с игрушками «Прыг-скокеры» к чемпионату мира по футболу, на смену игрушкам «Прилипалы». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе торговой сети.
«Участники новой акции смогут собрать коллекцию из 24 игрушек «Прыг-скокеров». По условиям акции за каждые 500 руб. в чеке или приобретение товаров-спонсоров, участвующих в акции, покупатель получает на кассе одну фигурку. Для их хранения предусмотрен специальный альбом в форме чемоданчика, который можно будет приобрести за 199 руб. Акция начнется 14 мая и продлится до 24 июня», — сказали в пресс-службе.
В компании отметили, что игрушки можно будет получить на кассах магазинов «Дикси» и «Виктория».
«Собрав все 24 игрушки, можно будет играть в настольную футбольную игру. В частности, среди «Прыг-скокеров» будут игрушки с именами «Зубрила», «Тихоня», «Вышибала» и «Шустрик», — пояснили в пресс-службе.
Первая акция в «Дикси», посвященная коллекционированию игрушек, прошла в 2015 г. Покупатели тогда коллекционировали «Прилипал».
Агентство «Москва»: последние новости
Допущенные участниками «Тотального диктанта» ошибки учтут при создании учебников русского языка Более 1 тыс. человек приняли участие в акции «Убери за своим питомцем» в Москве Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 21-22 апреля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили лишить российского золота270
Безопасность России оказалась под угрозой57
Боевики сдались после ударов ВКС РФ43
Шойгу выступил с заявлением по Сирии171
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора135
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение