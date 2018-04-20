«Дикси» запустит в продажу игрушки «Прыг-скокеры» к ЧМ-2018

Торговая сеть «Дикси» запустит промо-акцию с игрушками «Прыг-скокеры» к чемпионату мира по футболу, на смену игрушкам «Прилипалы». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе торговой сети.

«Участники новой акции смогут собрать коллекцию из 24 игрушек «Прыг-скокеров». По условиям акции за каждые 500 руб. в чеке или приобретение товаров-спонсоров, участвующих в акции, покупатель получает на кассе одну фигурку. Для их хранения предусмотрен специальный альбом в форме чемоданчика, который можно будет приобрести за 199 руб. Акция начнется 14 мая и продлится до 24 июня», — сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что игрушки можно будет получить на кассах магазинов «Дикси» и «Виктория».

«Собрав все 24 игрушки, можно будет играть в настольную футбольную игру. В частности, среди «Прыг-скокеров» будут игрушки с именами «Зубрила», «Тихоня», «Вышибала» и «Шустрик», — пояснили в пресс-службе.

Первая акция в «Дикси», посвященная коллекционированию игрушек, прошла в 2015 г. Покупатели тогда коллекционировали «Прилипал».