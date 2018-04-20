На Кронштадтском бульваре примут для переработки электролом

Электролом для последующей переработки будут принимать 21 апреля волонтеры движения «РазДельный сбор» на Кронштадтском бульваре. Об этом сообщил один из организаторов акции.

— Все желающие жители района смогут сдать не только макулатуру, пластик с маркировками, стекло и металл, но и старую малогабаритную бытовую и оргтехнику — пылесосы, тостеры, фены, утюги, чайники, компьютерные мониторы и мыши, — рассказали организаторы акции.

Пункт сбора будет работать с 12.30 до 14.30 по адресу Кронштадтский бульвар, дом 47. Координатор Оксана 8 (926) 902-85-46. (ео)