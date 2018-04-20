Россияне стали реже ездить за границу 

Изменение курса валют повлияло на число заграничных путешествий. Резкое снижение турпотока из России в другие страны отметили в Ростуризме.
По словам экспертов, наиболее сильное сокращение числа желающих выехать за пределы родины отмечается на майские праздники. В этом году зарубежные туры приобрели на 20% меньше россиян, чем годом ранее. В качестве причины называют подорожание доллара, что приводит к удорожание всего турпакета в целом, так как увеличивается стоимость авиаперевозки и проживания в гостинице.
Желающие отдохнуть в майские праздники и летом быстро переориентировались на российские курорты. Так, на курорты Крыма и Краснодарского края приходится 40% бронирований на начало и середину мая, пишет «Российская газета». Также с удовольствием отечественные путешественники отправятся в Москву, Санкт-Петербург, Карелию, Татарстан, Алтайский Край и Калининградскую область.