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Россияне стали реже ездить за границу
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Россияне стали реже ездить за границу 

Вологда.рф 29 минут назад
Фото: Вологда.рф
Изменение курса валют повлияло на число заграничных путешествий. Резкое снижение турпотока из России в другие страны отметили в Ростуризме.
По словам экспертов, наиболее сильное сокращение числа желающих выехать за пределы родины отмечается на майские праздники. В этом году зарубежные туры приобрели на 20% меньше россиян, чем годом ранее. В качестве причины называют подорожание доллара, что приводит к удорожание всего турпакета в целом, так как увеличивается стоимость авиаперевозки и проживания в гостинице.
Желающие отдохнуть в майские праздники и летом быстро переориентировались на российские курорты. Так, на курорты Крыма и Краснодарского края приходится 40% бронирований на начало и середину мая, пишет «Российская газета». Также с удовольствием отечественные путешественники отправятся в Москву, Санкт-Петербург, Карелию, Татарстан, Алтайский Край и Калининградскую область.
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