Пять правил для инвесторов, которые хотят остаться на плаву во время шторма

Мировые фондовые рынки лихорадит уже несколько месяцев. «Медведи», задавленные почти непрерывным многолетним ростом, подняли голову. На что стоит обратить внимание тем, кто инвестирует на международных рынках?

1. Прежде всего нужно осознать главную вводную для текущей ситуации: в этом году исполняется 10 лет с начала знаменитого кризиса 2008 г. Все это время «пожар» заливали и продолжают заливать большими деньгами. Никто не знает, как поведет себя рынок, когда это прекратится. Подобного кейса вы не найдете ни в одном учебнике. Готовых рецептов для частного инвестора тоже нет. Так что, возможно, все мы являемся своеобразными подопытными в этом глобальном финансовом эксперименте. Вот почему осторожность в этой ситуации никому не помешает.

2. Если вы готовы к тому, чтобы упасть на 45–50%, а потом ждать пять лет, когда рынок восстановится, как это было во время кризиса 2008 г., тогда, пожалуй, не нужно волноваться, а можно спокойно работать дальше.

Единственное — я бы все-таки обратил внимание на объем слишком рискованных бумаг в вашем портфеле, количество которых желательно немного сократить в любом случае. Вместо них можно вложить часть денег в защитные активы. Правда, простые вложения в большинство облигаций сейчас «не катят», так как в условиях повышения процентных ставок они запрограммированы терять в цене. Чтобы здесь зарабатывать, нужны профи. Рядового инвестора по-настоящему может защитить только золото.

3. Не нужно стесняться просто уйти с рынка. В этом нет ничего зазорного. Особенно это относится к людям старше 50 лет. Им нужно быть особенно осторожными, так как судьба может и не дать шанс отыграться. В своей практике я использую для подобного контингента инвесторов правило 30%. Это означает, что в трудные времена у них в инвестиции, включая защитные активы, вложено не более трети средств. Такая тактика позволяет уменьшить риски потерь, зарабатывать для покрытия всех расходов по обслуживанию портфеля и еще немного сверху, чтобы было что намазать на «кусочек хлеба». При сильном падении у нас всегда есть свободные средства для вхождения в рынок. Это и есть, на мой взгляд, самый надежный способ заработать на возможном кризисе.

4. Время повышенной волатильности на фондовом рынке — это время профессионалов. У некоторых инвесторов, которые многие годы привыкли работать на «бычьем» рынке, зачастую наблюдается завышенная оценка своих возможностей, и они рано или поздно расплачиваются за это. Здесь нужно быть очень осторожным. Не грех обратиться за консультацией к более опытным специалистам. В трудные времена нужно также внимательно посмотреть на свой инвестиционный инструментарий и подумать о возможностях альтернативных вложений. Так, например, в последние годы у частных инвесторов в фаворе были биржевые фонды (ETF). Их заслуженно любят за дешевизну, разнообразие и доступность. Однако во время кризиса пассивные инвестиции — не всегда лучшее решение. Я бы обратил внимание на классические паевые фонды, которые управляются профессиональными менеджерами и показывают хорошие результаты.

Например, заслуживает внимания фонд швейцарского банка UBS, который инвестирует напрямую в глобальную недвижимость (жилье, офисы, объекты здравоохранения и т. д.), что встречается достаточно редко. Этот фонд UBS (Lux) Real Estate Funds Selection — Global (GBP hedged) F-acc еще молодой (основан в 2016 г.). В него можно инвестировать в долларах США, евро, швейцарских франках и других валютах. В этом году, например, инвестиции в британских фунтах показали рост на 4,41% (здесь и далее использованы данные Morningstar на 17.08.2018, расчеты сделаны в фунтах). Это очень перспективное направление, которое, как правило, хорошо себя показывает во время кризиса.

Интересны сейчас также паевые фонды, которые работают с облигациями. Например, HSBC Global Investment Funds — Global Emerging Markets Bond BDHEUR инвестирует в бумаги с фиксированной доходностью развивающихся стран. Он вырос с начала года на 21,9%. Положительно показал себя и фонд, специализирующийся на государственных бумагах, Pictet-EUR Government Bonds HP USD (+22,8%).

5. Главное правило, которое позволяет инвестору практически всегда выходить с хорошими результатами из любого кризиса, можно кратко сформулировать так: «Не дергаться»! Выберите подходящую вам стратегию поведения и держитесь ее. Возвращаясь к кризису 2008 г., я могу сказать, что те мои инвесторы, которые не испугались больших потерь и имели возможность переждать плохие времена, в итоге ничего не потеряли и в результате получили хороший «навар». Те же, кто дрогнул и на ходу побежал с рынка или начал перекладываться в защитные активы, оказались в проигрыше и только совсем недавно вернулись к своим докризисным показателям.

Мнения экспертов банков, финансовых и инвестиционных компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов