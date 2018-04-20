Забудьте о прилипалах, теперь есть прыг-скокеры

Ну что, всех прилипал уже растеряли по квартире? Готовьтесь к новому нашествию игрушек! 14 мая в магазинах «Дикси» и «Виктория» начнется акция «Прыг-скокеры». Всего маленьких мячиков будет 24, и каждый со своим дизайном и характером. В комплект к ним на кассе можно приобрести домик за 199 рублей.

Все как обычно: за каждые 500 рублей в чеке вам дают одного прыг-скокера (по официальным условиям вы его покупаете за 1 копейку). Табак и алкоголь не учитываются.

Акция приурочена к Чемпионату мира по футболу, который впервые пройдет в этом году в России . Прыг-скокеры — это прыгучие мячики, которыми можно «выстреливать», если на них нажать. На кассе можно получить бесплатную листовку-мишень, в которую и нужно стрелять. Очки начисляются в зависимости от того, куда угодил мячик, так что выходит полноценная игра, в которую можно резаться дома и на переменах. В общем, думаем, это будет новый «бум». Ну, надеемся, хоть до драк не дойдет.

Акция продлится до 26 июня.

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