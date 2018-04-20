Михаил Хазин: российских миллиардеров может еще придется пожалеть

Российские миллиардеры продолжают богатеть, несмотря на санкции и стагнацию экономики.

По данным Forbes, на конец 2017 года совокупное состояние 200 богатейших россиян (из них 106 — миллиардеры) достигло 485 млрд долларов. За год они стали богаче на 25 млрд долларов.

Таким образом, совокупное состояние российских богачей превысило стоимость запасов ЦБ РФ и денежных накоплений всего остального населения России

Ранее эксперты убеждали «Ридус» в том, что 23 миллиона нищих россиян не только не завидуют двумстам сверхбогатым согражданам, но и морально солидарны с ними в борьбе с общим врагом — американским империализмом.

Владимир Рудашевский. Чем больше проблем будет нарастать в российской экономике, тем теснее будут сближаться позиции властей, экономических «капитанов» и обычных россиян — член РСПП

Государство помогает олигархам (если использовать это слово по привичке) потому, что их компании создают до половины ВВП России и миллионы рабочих мест, которые госкомпании создать никогда не смогут, считают эксперты.

Пересечение множеств

Завидовать миллиардерам из списка Forbes не надо — может статься, что их еще придется пожалеть, считает президент Фонда экономических исследований Михаил Хазин

«Это ведь глупость — воспринимать богатства этой группы лиц как-то, что они держат свои миллиарды в наличных деньгах. Их миллиарды — это обозначение капитализации активов их предприятий, а это такая вещь, которую довольно затруднительно унести с собой в чемодане, даже очень большом», — сказал он «Ридусу».

Если и настанет такое время, когда всем станет хорошо, то богачам обязательно станет плохо. — Н. Носов «Незнайка на Луне»

«Хорошо, пусть стоимость этого предприятия оценивается в 18 миллиардов. Но Forbes не приводит сведений о том, сколько у этого предприятия долгов. Может быть, их там на 20 миллиардов — потому что финансовые результаты у этого предприятия отрицательные. То есть владелец этих активов в реальности в долгу как в шелку, потому что если кредиторы потребуют у него возврата денег, он с долгами не расплатится, даже если продаст свои заводы до последней гайки», — описывает Хазин тяжелую жизнь фигурантов списка.

Пожалейте олигарха

Принадлежность того или иного бизнесмена к категории успешных или неуспешных определяется не бумажной стоимостью его активов, а их ликвидностью. В условиях международных санкций большинство активов на территории России становятся высокотоксичными, то есть избавиться от них фигуранты списка Forbes (который в значительной части пересекается со санкционным списком Минфина США ) не смогут, оставаясь при этом в плюсе.

Единственный, кто сможет выкупить эти активы, если захочет — это государство. Но поскольку национализация — дело затратное, а не прибыльное, то и у государства сейчас нет никакого желания производить национализацию «чемпионов экономики» (многим из которых, как показал пример «Русала» , впору было бы выступать на параолимпийских играх).

«Но даже если государство решит эти предприятия национализировать, то себе оно возьмет только материальную, физическую часть этих активов, а долги останутся у бывших владельцев.

Мы не хотим также сказать, что, приобретая акции, коротышки ничего не приобретают, так как, покупая акции, они получают надежду на улучшение своего благосостояния. А надежда, как известно, тоже чего-нибудь да стоит. За все надо платить денежки, а, заплатив, можно и помечтать. — Н. Носов, «Незнайка на Луне»

Это, кстати, ответ на вопрос, почему «олигархи» ведут себя с государством тише воды, ниже травы: потому что знают что все они висят на крючке «стоимостью» в те самые миллиарды, и быть с этого крючка сброшенными (совершенно легально) для них — не прекращающийся ни на минуту кошмарное предощущение.

В этом смысле все российские миллиардеры — такие же «бумажные богачи», как Марк Цукерберг или Илон Макс, считает Хазин.

«Что производит Фейсбук, что его оценивают в миллиарды долларов? Он производит бла-бла-бла. Что производит SpaceX ? Он производит мечты о будущем. И под эти бла-бла-бла и мечты их владельцы набрали миллиардные долги. Их перспективам сложно завидовать», — убежден экономист.

«Скорую» вызывали?

Капиталы крупных бизнесменов модно рассчитывать по разным методикам, и при таких масштабах разница может составлять миллиарды. Но какой бы ни была методика, успешность любого предприятия определяется не его стоимостью на фондовом рынке, а физической возможностью реализовывать производимую продукцию, объясняет президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов.

«Привлекательность предприятия для инвестора не в стоимости ее производственных фондов, а в том, каким спросом пользуется на рынке производимая им продукция. И в этом смысле дела у предприятий, владельцы которых упомянуты в списке Forbes, сейчас в самом деле не ахти какие, " — сказал он «Ридусу».

На примере «Русала» лучше всего видно, что может означать для компании отключение ей кислорода в виде доступа к зарубежным, в первую очередь американскому, рынку. Хотя Олег Дерипаска все еще не просит милостыню на панели, его пример — наука остальным «одноклубникам», считает Ремезов.

«Сейчас «Русалу» просто некуда продавать свою продукцию, точно так же, как стало очень сложно продавать куда-то свою продукцию «Северстали» . Единственный путь спасения этих и прочих подпавших под санкции предприятий — если производимую ими продукцию начнет покупать государство, хотя бы в стратегические резервы», — говорит эксперт.

Например, обладающие даром предвидения китайцы заранее принимают меры, чтобы их экономика меньше зависела от переменчивых настроений в Вашингтоне: правительство КНР объявило стратегическим курсом переориентацию производства с внешних рынков на внутренний. В Пекине отводят для завершения этого процесса не менее пятилетки, а скорее всего — не одной. Но по окончании такого разворота Пекину будут не страшны никакие санкции.

правительства России же просто нет времени на такой же плановый разворот, сожалеет Ремизов.

«Чтобы на продукцию предприятий был спрос на внутреннем рынке, надо чтобы развивалась обрабатывающая промышленность. Кто мешал российскому руководству делать это в намного более благополучное — и в политическом, и в экономическом смысле — время? А сейчас, правительство, конечно, может предпринять какие-то экстренные меры — но они будут означать только приезд «скорой помощи», но никак не выздоровление», — опасается он.