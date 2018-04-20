Как не лишиться накоплений, когда рынки лихорадит из-за санкций

«Шли стихийные продажи, падало все, что могло. И только дней через 10 пришло отрезвление», — вспоминает партнер компании Matrix Capital, инвестор с более чем 20-летним стажем Павел Теплухин . По его словам, рынок стал жертвой эмоциональности инвесторов, неадекватной интерпретации новостей о санкциях к отдельным компаниям.

Бой с тенью

Александр Головцов. Под влиянием эмоций инвесторы часто продают упавшие активы вблизи дна или покупают на самом пике, отмечает начальник управления аналитических исследований УК «Уралсиб»

По мнению Теплухина, единственный способ не проиграть на рынке в экстремальной ситуации — спокойно переждать бурю, не делая необдуманных покупок и продаж.

Потеря хладнокровия в таких случаях — главный враг частного инвестора, единодушны управляющие и консультанты.

«Основное правило, которое позволяет инвестору практически всегда выходить с хорошими результатами из любого кризиса, — не дергаться! Заранее выберите подходящую вам стратегию поведения и держитесь ее», — советует международный финансовый консультант Исаак Беккер . Он вспоминает кризис 2008 г., который затронул все финансовые рынки. «Те мои клиенты, которые не испугались больших потерь и имели возможность переждать плохие времена, в итоге ничего не потеряли и остались в результате с хорошим наваром. Те же, кто дрогнул и начал уходить с рынка или перекладываться в защитные активы, оказались в проигрыше и только совсем недавно вернулись к докризисному уровню», — констатирует он.

Если резкие движения на рынке застали вас врасплох, вдумчиво посчитайте до 10, а потом — до 100 и лишь тогда начните анализировать ситуацию, советует Теплухин.

Прежде чем предпринимать какие-либо шаги в период колебания рынков, следует хорошо разобраться в их причинах. «Если причиной возросшей волатильности не являются экономические проблемы (падение прибылей компаний и ВВП), нет смысла суетиться и вносить изменения в свои планы и перетрясать портфели», — уверен гендиректор группы «Личный капитал» Владимир Савенок . В этом случае нужно держать деньги наготове, чтобы купить подешевевшие активы, уточняет он. Если же на рынки повлияли негативные политические новости, стоит обратиться к защитному активу — золоту, продолжает Савенок: оно в условиях затяжных политических конфликтов всегда растет.

Суть рыночных колебаний действительно может быть разной — либо отношение инвесторов к российскому рынку меняется фундаментально, либо это временная форс-мажорная ситуация, согласен гендиректор УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев . «В первом случае рынок будет монолитен, рост прекратится, во втором — распадется и в нем надо будет искать только самые выигрышные бумаги, а все остальное не трогать», — советует он.

Надо трезво оценивать новости, которые влияют на котировки бумаг, добавляет ведущий инвестиционный консультант БКС Сергей Скоробогатов: «Например, если санкции вводят по отношению к одной компании, а падают все, то надо четко разделять, кого касается негатив, а кого нет — у последних больше шансов восстановиться». В таком случае шторм на рынке — как огромная распродажа, которой грех не воспользоваться, утверждает он.

Беспроигрышная стратегия

Профессионалы не устают повторять: правильно сформированный портфель долгосрочных активов и стратегия управления им — лучшая защита капитала в любых условиях.

Широко диверсифицированный портфель (по странам, группам активов, рынкам и т. д.) позволяет снизить его колебания при разных сценариях развития событий.

Руководитель трейдинга «Атона» Ярослав Подсеваткин предлагает распределить активы по классам, цены на которые зависят от различных областей экономики: акции развивающихся и развитых рынков, облигации высокого качества и высокой доходности, денежный рынок и гособлигации.

По словам Скоробогатова, прежде чем покупать какие-то акции, надо оценить, какого прироста вы от них ждете и на какой отметке собираетесь продать. «Но если эта отметка достигнута, а вы чувствуете, что рост может продолжиться, я бы посоветовал закрыть половину позиции, а со второй подождать до лучших времен — в таком случае риск проиграть меньше», — говорит он.

Чтобы снизить потери, нужно следовать простому правилу, отмечает Головцов: «Надо заранее установить стоп-лосс по каждому вложению, регулярно его пересматривать и четко соблюдать. А вложения, приносящие прибыль, удерживать как можно дольше, пока они не станут совсем очевидно переоцененными».

Аналитики и консультанты также советуют заранее разработать план действий на случай кризисной ситуации. Четкий план — что покупать или продавать при резком движении рынка — поможет минимизировать влияние эмоций, под воздействием которых инвесторы совершают ошибочные операции, полагает Головцов.

В любом случае количество рискованных бумаг в портфеле в период турбулентности желательно немного сократить, а вместо них вложить часть денег в защитные активы, добавляет Беккер. «Время повышенной волатильности на фондовом рынке — это время профессионалов», — предупреждает он, советуя обратиться за консультацией к опытным специалистам.

Что купить

В сложившейся сейчас на российском рынке ситуации Савенок рекомендует покупать золото и облигации с хорошими рейтингами, поскольку «волатильность рынка связана с политикой». Сам он ждет более глубокого падения цен на ОФЗ, «чтобы купить их с доходностью не менее 10% годовых».

Последняя паника на Московской бирже создала хорошие условия для покупки российского госдолга, соглашается Теплухин. «Соотношение валютного курса и доходности на рынке ОФЗ давно не было таким привлекательным, как сейчас. Есть возможность вновь заработать по схеме carry trade», — поясняет он. Что касается санкций, то они, по словам Теплухина, обычно распространяются на новые выпуски облигаций, а не на существующие.

МТС, Скоробогатов считает, что в нынешней ситуации можно покупать «на распродаже» бумаги компаний, на бизнес которых не повлияют санкции, а также дивидендные акции. Он предлагает выбрать Сбербанк, «Норникель» «Северсталь» . Учитывая выросший по отношению к рублю курс доллара, стоит присмотреться и к компаниям-экспортерам, например «Газпрому», добавляет Скоробогатов.