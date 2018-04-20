Стартап Gem создал универсальную платформу для криптоинвесторов

Обилие криптовалют заставляет инвесторов ломать голову над упорядочением своей активности при работе с активами этого рода. К счастью, работы над облегчением жизни этой категории инвесторов уже ведутся, и больше всех прочих преуспел в этом небольшой, но уже широко известный калифорнийский стартап Gem. Он предложил универсальную программную платформу, позволяющую следить, торговать, хранить, а также искать новые криптовалюты.

Среди плюсом платформы Gem разработчики отмечают привлекательный и удобный дизайн, дружественный к человеку за монитором. Для инвесторов платформа станет единым центром управления своей активностью, точкой входа в мир криптоинвестиций. Через нее можно будет не только торговать, но и отслеживать свой баланс, дифференцированный по различным токенам. Платформа предложит удобный кошелек для хранения активов. Заявлено наличие связи продукта с криптовалютным сообществом, находящимся за его пределами.

Официальный старт проекта (запуск платформы) намечен на май текущего года. Пользователи получат автоматизированное API, позволяющее соединяться и проводить операции с 22 самыми крупными криптобиржами. С течением времени список бирж будет расширяться. Обещано также наличие возможности следить за средствами, хранящимися на аппаратных кошельках. Первое время будут поддерживаться криптовалюты и токены на базе стандарта ERC-20, а также Bitcoin и Ethereum. Но до старта в мае число криптовалют будет еще увеличено.

Что касается самого стартапа Gem, то его хорошо знают в криптомире. Ему принадлежит, например, первый аппаратный кошелек для дата-центров.