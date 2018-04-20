Статуэтки Nioh продают по $1000

Японская студия Prime 1 смастерила 24-дюймовые статуэтки главного героя Nioh Уильяма. Искусно выполненные изваяния обойдутся коллекционерам по 105,900 иен (984 долларов США), что в пересчете на рубли составляет 60,500 по текущему курсу. Есть и более дешевый, стандартный вариант за 593 доллара.

«Team Ninja пошла на эксперимент и не прогадала. Да, она оперлась на механики Dark Souls, но в NiOh хватает уникальных черт для открещивания от ярлыка «клон». DS стала для игры больше отцом, чем источником плагиата, подарив ей путь в самостоятельную жизнь, полную японской истории и бесконечной боли.»