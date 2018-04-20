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В Курганской области закончились деньги на акцию «Бессмертный полк»
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В Курганской области закончились деньги на акцию «Бессмертный полк» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Жители Кургана и районов области жалуются, что не могут бесплатно изготовить плакаты для акции «Бессмертный полк». Руководитель проекта в регионе Ярослав Фомин подтвердил, что деньги гранта уже закончились и организаторы вынуждены отказывать желающим.
По словам координатора акции, в этом году денег гранта главы Кургана хватило на 1143 портрета ветеранов. «Такая история у нас каждый год, мы предупреждаем, что лучше обращаться заранее, начинаем принимать заявки с февраля, но люди всё равно идут в последний момент. Причём некоторые три года подряд умудряются опаздывать», — пожаловался Фомин агентству «ура.ру».
Он добавил, что обиженные даже пишут жалобы в прокуратуру. «Хотя изготовить такой портрет за свои деньги стоит рублей 300-500», — отметил координатор проекта. Ярослав Фомин уточнил, что за деньги волонтёры его организации макеты не печатают, а опоздавшим нужно обращаться в другие полиграфические предприятия.
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