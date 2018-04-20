В Курганской области закончились деньги на акцию «Бессмертный полк»

Жители Кургана и районов области жалуются, что не могут бесплатно изготовить плакаты для акции «Бессмертный полк». Руководитель проекта в регионе Ярослав Фомин подтвердил, что деньги гранта уже закончились и организаторы вынуждены отказывать желающим.

По словам координатора акции, в этом году денег гранта главы Кургана хватило на 1143 портрета ветеранов. «Такая история у нас каждый год, мы предупреждаем, что лучше обращаться заранее, начинаем принимать заявки с февраля, но люди всё равно идут в последний момент. Причём некоторые три года подряд умудряются опаздывать», — пожаловался Фомин агентству «ура.ру».