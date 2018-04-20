Официальный курс доллара вырос на 46 копеек, евро — на 25

ЦБ установил официальные курсы валют с 21 апреля. Курс доллара повысился на 46,39 копейки, составив 61,3222 рубля (60,8583 рубля на 20 апреля). Курс евро увеличился на 24,98 копейки, до 75,6532 рубля (75,4034 рубля на 20 апреля).

Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов. Американская валюта в четверг демонстрировала укрепление «по широкому фронту»: практически все валюты развитых и развивающихся рынков уступили в паре с «американцем», отмечают аналитики Нордеа Банка

«Основными факторами, выступившими в качестве катализатора для роста доллара, стали рост доходностей казначейских облигаций США и статистика по рынку труда. Доходности US Treasures повышаются по мере роста инфляционных ожиданий, а статистика, выходившая накануне, подтвердила сохранение благоприятной ситуации на рынке труда», — комментируют эксперты.

Между тем российская валюта, несмотря на ослабление позиций, продолжает получать поддержку от высокой цены нефти. По данным на 14:14 мск баррель Brent стоит 73,71 доллара.

В начале следующей недели рубль может получить поддержку от приближающегося пика налоговых платежей, который приходится на 25 апреля.