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Акция «Воинский подвиг глазами детей» пройдет в Порхове 27 апреля
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Акция «Воинский подвиг глазами детей» пройдет в Порхове 27 апреля 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Ежегодная областная патриотическая акция для детей и подростков «Воинский подвиг глазами детей» пройдет в Порхове 27 апреля, сообщили в Государственном комитете Псковской области по культуре.
Цель проекта — воспитание у молодежи чувства патриотизма, долга, ответственности и гордости за свое Отечество, изучение героического прошлого своего края, формирование образа современного героя. Участниками акции станут патриотические клубы, поисковые отряды, любительские объединения патриотической направленности, допризывная молодежь из 18 районов области и города Пскова.
Акция начнется в 12.00 с митинга и возложения цветов к мемориалу жертвам фашизма «Дулаг-100». Затем на стадионе «Старт» (Великолукский переулок, 13) состоятся показательные выступления воинов Псковского гарнизона. Также пройдут индивидуальные соревнования участников акции и эстафета «Псковские витязи», включающая в себя соревнования по поднятию гири, сборке и разборке автомата, подтягиванию и преодолению полосы препятствий: лабиринт, барьеры, метание «гранаты», перевязка «раненого» и другие.
Завершающим мероприятием станет областной фестиваль творчества молодежи «Память хранят молодые». В нем примут участие порядка 100 артистов в возрасте от 10 до 35 лет.
Отдельные исполнители и коллективы представят свои песни, стихотворения и хореографические номера, посвященные патриотической тематике.
Патриотическая акция «Воинский подвиг глазами детей» проводится с 2002 года Псковским областным центром народного творчества при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре совместно с учреждениями культуры муниципальных образований. Ежегодно участники акции показывают, что у защитников Отечества есть достойная смена ребят, которые чтят боевые заслуги, воинские традиции своих отцов и дедов и готовы их продолжить.
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