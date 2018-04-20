«Магнит» зафиксировал отрицательную динамику по всем показателям, — Георгий Ващенко, начальник управления ИК «Фридом Финанс»

Реакция на релиз отчетности Магнита оказалось слабой, бумаги торгуются вблизи предыдущего закрытия. К сожалению, по сопоставимым магазинам во всех форматах зафиксирована отрицательная динамика трафика, среднего чека, и, как следствие, выручки. Особенно сильно выручка упала в гипермаркетах. Напомню, что летом прошлого года это стало триггером к началу падения котировок. Торговая площадь сети расширилась на 13,24%, преимущественно за счет магазинов формата «у дома», трафик повысился на 8,49%, а выручка — на 8% в рублевом выражении. Я полагаю, что отставание динамики выручки и низкие темпы ее роста в годовом выражении относительно отчитавшихся вчера Ленты и Х5 стали причиной нейтральной реакции инвесторов.