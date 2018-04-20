Фьючерсы на фондовых биржах США указали на снижение при открытии

Investing.com — Судя по динамике фьючерсов, в пятницу американский фондовый рынок откроется снижением на фоне роста доходности казначейских облигаций США

В 13:49 МСК индекс голубых фишек Dow снизился на двадцать пунктов или на 0,08% до 24617, а фьючерс на S&P 500 изменился незначительно на позиции 2693,0. Фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 снизился на 11 пунктов или на 0,17% до 6 768,25.

В пятницу доходность государственных облигаций США снова повысилась: доходность двухлетних бондов США выросла до 2,437% — максимального значения с сентября 2008 года. Доходность десятилетних государственных облигаций США повысилась до 2,921%.

Доходность казначейских облигаций обратно пропорциональна их стоимости. Резкий рост доходности гособлигаций США в феврале привел к обвалу на фондовых биржах, когда инвесторы обеспокоились о том, что рост инфляции может привести к ускорению темпа повышения процентной ставки ФРС

С ростом доходности бондов США инвесторы обратят внимание на заявления чиновников ФРС, чтобы получить сведения о дальнейшей монетарной политики. В 16:40 МСК президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс сделает обзор экономической ситуации и монетарной политики ФРС. Выступление главы ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса запланировано на 18:15 МСК.

В пятницу продолжится сезон квартальной отчетности американских компаний. Основное внимание будет приковано к акциям General Electric (NYSE:GE). Среди других компаний, которые представят свои отчеты до начала торгов, можно назвать Honeywell International Inc (NYSE:HONI) и Schlumberger NV (NYSE:SLB). К пятнице свои отчеты за первый квартал представили 74 компании, охваченных индексом S&P 500. При этом 80% этих отчетов оказалось лучше прогнозов аналитиков.

Одним из лидеров роста на торгах до открытия рынка стали акции Twitter Inc, которые подорожали на 2,69%. Акции телекоммуникационной компании Nokia (HE:NOKIA) Corp ADR (NYSE:NOK) повысились на 3,95%, а акции Vodafone Group PLC (LON:VOD) ADR (NASDAQ:VOD) выросли на 1,39%.

С другой стороны акции Tesla (NASDAQ:TSLA) подешевели на 1,36%, акции Apple (NASDAQ:AAPL) — на 0,56%, а акции Skechers USA Inc (NYSE:SKX) взлетели на 23,02% после того, как компания снизила прогноз на второй квартал.

Европейские фондовые рынки выросли. Французский CAC 40 повысился на 26 пунктов или на 0,48%, германский DAX вырос на пять пунктов или на 0,04%, а лондонский FTSE 100 — на 34 пункта или на 0,48%. Индекс Euro Stoxx 50 поднялся на 14 пунктов или на 0,41%, а испанский IBEX 35 — на 29 пунктов или на 0,29%.

Фьючерсы на золото снизились на 0,39% до $1343,5, а фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,38% до $68,55 за баррель. Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, вырос на 0,29% до 89,90.