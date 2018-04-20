На московском рынке новостроек появились апартаменты эконом-класса

В первом квартале 2018 года предложение на первичном рынке жилья Москвы пополнилось апартаментами эконом-класса. Последние три года в столице можно было купить только апартаменты классов бизнес и комфорт, говорится в сообщении компании «Миэль-Новостройки».

На данный момент доля апартаментов в структуре предложения в старых границах Москвы составляет 15,2% — по сравнению с докризисным периодом их стало почти в два раза меньше. Снижение доли апартаментов аналитики связывают со снижением спроса: несмотря на то, что апартаменты в среднем на 20% дешевле квартир, у них есть ряд особенностей.

Больше всего апартаментов представлено в бизнес-классе — 23,2%, апартаменты комфорт-класса составляют 7,4% от всего числа предложения, на долю эконом-класса приходится лишь 0,6% от всех столичных апартаментов.

Средняя стоимость квадратного метра апартаментов по итогам первого квартала составила 256,6 тысячи рублей. При этом средняя цена апартаментов комфорт-класса всего на 6,6 тысячи рублей ниже средней стоимости апартаментов класса комфорт и почти в два раза ниже средней цены апартаментов бизнес-класса.