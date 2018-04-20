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Молодые ученые обсудят с руководителями ведомств и нефтегазовых компаний развитие отрасли
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Молодые ученые обсудят с руководителями ведомств и нефтегазовых компаний развитие отрасли 

ТАСС 2 часа назад
Москва, 20 апреля 2018 г. 23 апреля 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина состоится открытие и пленарная сессия Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ — 2018», в которой планируется участие заместителя Министра энергетики Российской Федерации Павла Сорокина и руководителей нефтегазовых компаний.
В конференции с научно-исследовательскими работами примут участие более 1000 молодых специалистов, ученых и обучающихся в высших и средних образовательных учреждениях.
В рамках программы конференции запланировано также проведение уже II Всероссийской интеллектуальной игры среди молодежи нефтегазовой отрасли «Нефтяная сова», в которой в 2018 году принимают участие 84 команды от предприятий и вузов нефтегазовой отрасли.
Завершающим мероприятием программы станет «встреча без галстуков» участников конференции с заместителем Министра энергетики Российской Федерации Павлом Сорокиным и представителями нефтегазовых компаний: ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «Зарубежнефть», ПАО «Транснефть», General Electric, Schlumberger, ПАО «СИБУР».
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