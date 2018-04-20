В Коломенском городском округе Подмосковья полицейские и общественники приняли участие в акции «Наша кровь в помощь людям»

Сотрудники УМВД России по Коломенскому г.о. совместно с членами Общественного совета при УМВД приняли участие в акции «Наша кровь в помощь людям», приуроченной к Национальному дню донора. Основная цель акции — призвать всех, кто неравнодушен к чужой беде, сдать кровь для нуждающихся.

Пункт приема крови посетили 18 сотрудников различных подразделений УМВД. В соответствии с общепринятыми правилами перед началом процедуры полицейские заполнили необходимые документы, прошли тест на определение группы крови, осмотр терапевта, который принимает решение о допуске сотрудника к сдаче крове.

Для многих полицейских эта процедура является привычной, и они уже не первый раз принимают участие в подобных акциях. Сотрудники, сдавшие кровь, планируют прийти на сдачу крови еще ни один раз.