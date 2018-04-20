Сланцам США угрожает инфраструктурный кризис

Москва, 20 апреля — «Вести. Экономика» Сдерживающие рост добычи нефти в рамках Пермского бассейна факторы начинают все больше беспокоить нефтяной рынок. Некоторые аналитики даже заговорили, что сланцевая добыча в США может не оправдать возлагаемые на нее большие надежды. Ажиотаж в Западном Техасе предсказуемо привел к многочисленным проблемам во всех точках производственно-сбытовой цепочки. Нефтяные бурильщики сталкиваются с ростом цен на рабочую силу, буровые установки, сервисные услуги и аренду земли. Из-за низкой пропускной способности нефтепровода приходится снижать цены на нефть.

Добыча сланцевой нефти в США с 2007 года

Новое исследование Rystad Energy указывает на такие сдерживающие факторы, как нехватка насосов и проппанта (гранулообразный материал для гидроразрыва). Когда скважины пробурены, компании устанавливают оборудование, подключенное к насосам давления, которые впрыскивают воду, проппант и химикаты под землю, чтобы достичь источник. Но стремительно растущая буровая активность привела к тому, что на рынке возник реальный дефицит на нагнетательные насосы. ∎Эта проблема, как ожидается, обострится в Пермском бассейне во II квартале, прежде чем большая часть нового оборудования поступит во второй половине года, — подчеркивается в исследовании Rystad Energy. — Более половины всех насосных мощностей США будут в Пермском бассейне∎. Очевидно, что для тех, кто производит и продает это оборудование наступило золотое время. ∎Мы на данный момент немного отстаем, но нас это вполне устраивает∎, — заявил вице-президент неназванного производителя насосов.Rystad Energy прогнозирует, что до конца года в эксплуатацию будут введены новые насосные мощности на 2 млн лошадиных сил, что почти на 10% больше, чем в 2017 г. Это должно помочь ликвидировать возникший дефицит. На максимуме своих возможностей и рынок проппанта. Но и это тоже должно быть временным явлением. Rystad Energy ожидает, что производство проппанта увеличится в 2018 г. на 52 млн тонн, причем в непосредственной близости от буровых площадок, что чрезвычайно важно, так как до настоящего времени большая часть проппанта транспортируется в Техас из Висконсина и Миннесоты. Однако здесь возникает другая проблема. Для перевозки проппанта необходимо большое количество грузовиков, но рынок грузовиков также работает на пределе. Следует также учитывать и то, что постоянно передвигающиеся многотонные грузовики быстро изнашивают автодороги, что ставит под угрозу ритмичность поставок. ∎Мы можем столкнуться с такой же ситуацией, как на месторождении Eagle Ford много лет назад: дороги были очень сильно разбиты, но никто не хотел закрывать их на ремонт∎, — заявил исследователям высокопоставленный представитель компании E&P. Еще один представитель сектора считает, что ∎проблема не только в качестве дорог, но и в их количестве∎. С его точки зрения при нынешнем уровне развития в Пермском бассейне однозначно недостаточно дорог. Однако самым узким местом в этом году может стать пропускная способность трубопроводов. По данным Wall Street Journal и Goldman Sachs, добыча нефти в Пермском бассейне в мае достигнет 3,18 млн баррелей в день, в то время как общая мощность трубопроводов 3,07 млн баррелей в день. Трубопроводы полностью заполнены, поэтому нефть сорта Midland приходится дисконтировать. Дополнительные объемы, скорее всего, придется перевозить автомобильным транспортом, что поднимет конечную стоимость. Все эти факторы увеличивают затраты и, вероятно, еще выше повысят планку безубыточности. По оценкам WSJ, бурильщики Пермского бассейна могут столкнуться с ростом производственных затрат на 15% в этом году. В итоге большой части производителей, возможно, придется искусственно замедлять добычу или даже закрыть скважины. Количество пробуренных, но не введенных в эксплуатацию скважин в Пермском бассейне в марте достигло 3044 единицы, что на 14% больше, чем в начале года. Но это еще не все. Из скважин идет мощный выброс природного газа, что создает дополнительные проблемы для производителей. Есть ограничения на объемы сжигаемого газа и не имея трубопровода для транспортировки газа, производителям, возможно, придется закрыть скважины и по этой причине. Все эти проблемы могут существенно затормозить развитие Пермского бассейна. И поскольку он является крупнейшим источником роста предложения для всего мира, любая его ∎пробуксовка∎ мгновенно отразится на глобальном рынке.