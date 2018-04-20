Более 200 человек сдали кровь у здания Минздрава России в рамках акции к Национальному дню донора

Более 200 человек приняли участие в акции по сдаче крови, которая прошла 20 апреля 2018 г. возле здания Минздрава России в Рахмановском пер. Об этом сообщила журналистам начальник управления организации службы крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Ольга Эйхлер.

«Сегодня была организована акция по сдаче крови в министерстве здравоохранения РФ. Было принято более 200 человек безвозмездных доноров. Данный день был очень хорошо, позитивно начат», — подчеркнула она.