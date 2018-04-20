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Более 200 человек сдали кровь у здания Минздрава России в рамках акции к Национальному дню донора
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Более 200 человек сдали кровь у здания Минздрава России в рамках акции к Национальному дню донора 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
Более 200 человек приняли участие в акции по сдаче крови, которая прошла 20 апреля 2018 г. возле здания Минздрава России в Рахмановском пер. Об этом сообщила журналистам начальник управления организации службы крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Ольга Эйхлер.
«Сегодня была организована акция по сдаче крови в министерстве здравоохранения РФ. Было принято более 200 человек безвозмездных доноров. Данный день был очень хорошо, позитивно начат», — подчеркнула она.
Национальный день донора ежегодно отмечается в России 20 апреля, начиная с 2007 г.
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