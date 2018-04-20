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Инвестиционные менеджеры полагают, что рынок достигнет пика в этом году
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Инвестиционные менеджеры полагают, что рынок достигнет пика в этом году 

Investing.com Россия 57 минут назад
Investing.com — Спустя два месяца после февральской коррекции, большинство менеджеров инвестиционных фондов считают, что фондовый рынок либо уже прошел пик, либо достигнет его в 2018 году. Такую картину представил ежемесячный опрос Bank of America (NYSE:BAC) Merrill Lynch.
Апрельское исследование также показало, что управляющие фондами с осторожностью относятся к технологическому сектору, в то время как показатель распределение акций в секторе высоких технологий достиг пятилетнего минимума и составляет 20%.
Что касается пика рынка, 18% опрошенных менеджеров сказали, что он уже пройден, а еще 40% считают, что это произойдет во второй половине 2018 года.
В начале этого года большинство менеджеров предсказывали продолжение ралли фондового рынка на протяжении всего 2018 года.
На фоне изменения настроений произошло сокращение доли владения акциями. Распределение акций резко упало от уровня предыдущего месяца на отметке 29%, что являлось как 18-месячным минимумом, так и долгосрочным средним значением.
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