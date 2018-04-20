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Всероссийская акция «Чистый берег» стартует в Подмосковье 21 апреля
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Всероссийская акция «Чистый берег» стартует в Подмосковье 21 апреля 

360tv.ru 48 минут назад
Фото: 360tv.ru
Акция «Чистый берег» на территории Московской области начнется 21 апреля. В рамках всероссийской акции, которая пройдет в пятый раз, сотрудники МЧС соберут и утилизируют скопившиеся за зиму на берегах водоема мусор и отходы, сообщили в региональном главке министерства.
Экологическая эстафета ежегодно проходит в преддверии купального сезона и после его завершения. В этом году акция приобретет больший масштаб. В Подмосковье запланировано очистить береговую линию протяженностью 44,9 километра. Всего акция охватит 39 водоемов, в том числе крупные водохранилища, реки и озера, а также канал имени Москвы.
К подмосковным сотрудникам МЧС России и Центру ГИМС присоединятся представители администрации городских округов, спасатели Московской областной
противопожарно-спасательной
службы, сотрудники Восвода, курсанты Академии гражданской защиты, представители Рыбохраны, Мосбыбвода, студенты, волонтеры и представители общественных организаций. Всего более 3 тысяч человек, из них более 1200 сотрудников МЧС России.
ГУ МЧС по Московской области приглашает принять участие в акции неравнодушных жителей и гостей Подмосковья, чтобы совместными усилиями сохранить подмосковную природу.
Общеобластной субботник состоится в Подмосковье 21 апреля. Субботник станет главным событием месячника благоустройства, который начался 14 апреля по инициативе главы региона Андрея Воробьева.
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