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В Подмосковье пройдет акция «Чистый берег»
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В Подмосковье пройдет акция «Чистый берег» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Акция «Чистый берег» пройдёт в Подмосковье в субботу, от мусора и грязи очистит 45 километров берегов линий, говорится в сообщении заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
"21 апреля, в день общеобластного субботника, в Подмосковье пройдет всероссийская акция «Чистый берег». Суть акции — уборка береговой линии подмосковных водоемов от мусора, который накопился за зиму", — приводятся в сообщении слова Пестова.
В нем уточняется, что во время акции будет охвачено 39 водоемов — крупных водохранилищ, рек, озер. Общая протяженность береговой линии, которую планируется убрать, составляет 45 километров. Ожидается, что в акции примут участие более 3 тысяч человек, заключается в сообщении.
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