В Подмосковье пройдет акция «Чистый берег»

"21 апреля, в день общеобластного субботника, в Подмосковье пройдет всероссийская акция «Чистый берег». Суть акции — уборка береговой линии подмосковных водоемов от мусора, который накопился за зиму", — приводятся в сообщении слова Пестова.

В нем уточняется, что во время акции будет охвачено 39 водоемов — крупных водохранилищ, рек, озер. Общая протяженность береговой линии, которую планируется убрать, составляет 45 километров. Ожидается, что в акции примут участие более 3 тысяч человек, заключается в сообщении.