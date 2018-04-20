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Акция «Книга в дорогу» пройдет в Ижевске
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Акция «Книга в дорогу» пройдет в Ижевске 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в преддверии Всемирного дня книги пройдет акция «Книга в дорогу». Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики.
Акция состоится в пятницу, 20 апреля, на железнодорожном вокзале. Мероприятие начнется в 16:30 и продлится в течение часа.
«Специальный стенд будет установлен на первом этаже здания дальнего сообщения. Каждому желающему представится возможность подобрать себе книгу — от классической и современной прозы до детективов и приключенческих романов, детской и тематической литературы», — говорится в сообщении.
Также желающие смогут получить книги и буклеты о железнодорожном транспорте.
Всемирный день книг и авторского права ежегодно отмечается 23 апреля. Праздник был был провозглашён на 28-й сессии ЮНЕСКО в 1995 году.
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