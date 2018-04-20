Акция «Книга в дорогу» пройдет в Ижевске

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске в преддверии Всемирного дня книги пройдет акция «Книга в дорогу». Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики.

Акция состоится в пятницу, 20 апреля, на железнодорожном вокзале. Мероприятие начнется в 16:30 и продлится в течение часа.

«Специальный стенд будет установлен на первом этаже здания дальнего сообщения. Каждому желающему представится возможность подобрать себе книгу — от классической и современной прозы до детективов и приключенческих романов, детской и тематической литературы», — говорится в сообщении.

Также желающие смогут получить книги и буклеты о железнодорожном транспорте.