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Жители Орла будут ездить на работу на велосипедах
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Жители Орла будут ездить на работу на велосипедах 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Жители областного центра присоединятся ко всероссийской акции «На работу на велосипеде», которая пройдёт с 18 мая и 21 сентября 2018 года.
Цель акции — мотивировать граждан чаще использовать активные виды передвижения вместо личного автотранспорта, способствует активизации работы по пропаганде здорового образа жизни, сообщили в пресс-службе правительства.
В минувшем году к акции «На работу на велосипеде» присоединились 35 субъектов Российской Федерации. Её поддержали поддержали депутаты Госдумы, сотрудники министерств и руководители ряда регионов и городов. На работу на велосипедах добирались более миллиона сотрудников из 200 российских компаний. С подробностями можно ознакомиться на сайте www.bike2work.ru.
Сообщение Жители Орла будут ездить на работу на велосипедах появились сначала на РИА 57.
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