Жители Орла будут ездить на работу на велосипедах

Жители областного центра присоединятся ко всероссийской акции «На работу на велосипеде», которая пройдёт с 18 мая и 21 сентября 2018 года.

Цель акции — мотивировать граждан чаще использовать активные виды передвижения вместо личного автотранспорта, способствует активизации работы по пропаганде здорового образа жизни, сообщили в пресс-службе правительства.

В минувшем году к акции «На работу на велосипеде» присоединились 35 субъектов Российской Федерации . Её поддержали поддержали депутаты Госдумы , сотрудники министерств и руководители ряда регионов и городов. На работу на велосипедах добирались более миллиона сотрудников из 200 российских компаний. С подробностями можно ознакомиться на сайте www.bike2work.ru.