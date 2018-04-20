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«Новатэк» хочет подписывать инвестконтракты по «Арктик СПГ-2» после определения стоимости
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«Новатэк» хочет подписывать инвестконтракты по «Арктик СПГ-2» после определения стоимости 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Переговоры "Новатэка" с потенциальными инвесторами в очередной проект компании по сжижению природного газа — «Арктик СПГ — 2» перешли в более продвинутую стадию. Об этом сообщил журналистам председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон в рамках годового собрания акционеров.
В то же время он отметил, что компания хотела бы подписать контракты с инвесторами уже после завершения его проектирования.
"Есть с несколькими партнерами. Некоторые партнеры в консорциуме идут. Я вижу более детальное обсуждение, заинтересованность, — сказал он. — Мы не стремимся к ускорению переговоров. Для нас как для партнеров было бы более комфортно, когда будет закончена стадия FEED (стадия басового проектирования — прим. ТАСС) — более понятна будет цена, и изучение рынка идет, [так] что в документах окончательных, которые будут подписаны, будет меньше вопросов", — сказал он.
Михельсон отметил, что вложения, которые потребует проект в ближайшие год — полтора, «Новатэк» готов покрыть без привлечения дополнительного финансирования.
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