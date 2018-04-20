Миноритарный пакет акций предприятия по производству товаров из алюминия «Автоштамп» выставлен на аукцион

Почти 20% акций от общего количества акций предприятия по производству товаров из алюминия АО «Автоштамп» выставлено на продажу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

«19,9% от общего количества акций предприятия по производству товаров из алюминия АО «Автоштамп» выставлено на продажу через Единую торговую площадку Москвы . Миноритарный пакет акций находится в собственности акционерного общества «Москва-Курс». Разработка и производство полупроводниковых элементов для сборки генераторных и охлаждающих модулей, а также алюминиевой посуды (хлебопекарных форм, промышленных подвесных светильников) является основным видом деятельности АО «Автоштамп»», — сообщили в департаменте.

Отмечается, что обществу принадлежит производственно-административный корпус площадью 10,4 тыс. кв. м, расположенный по ул. Песчаный карьер, д. 3, склад площадью 1,3 тыс. кв. м, два гаража площадью 115 и 127 кв. м, а также хозяйственные постройки разного функционального назначения. Часть недвижимости сдается в аренду.

В департаменте добавили, что общая площадь земельного участка, на котором располагаются объекты недвижимого имущества, составляет более 2 га. Общество пользуется данным земельным участком на праве долгосрочной аренды.

«50,27% акций общества принадлежит физическим лицам», — уточнили в ведомстве.

Начальная стоимость реализуемого лота — 28,3 млн руб. Заявки для участия принимаются до 21 мая. Аукцион пройдет 25 мая 2018 г.