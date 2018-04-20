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Миноритарный пакет акций предприятия по производству товаров из алюминия «Автоштамп» выставлен на аукцион
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Миноритарный пакет акций предприятия по производству товаров из алюминия «Автоштамп» выставлен на аукцион 

Агентство «Москва» 1 час назад
Почти 20% акций от общего количества акций предприятия по производству товаров из алюминия АО «Автоштамп» выставлено на продажу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.
«19,9% от общего количества акций предприятия по производству товаров из алюминия АО «Автоштамп» выставлено на продажу через Единую торговую площадку Москвы. Миноритарный пакет акций находится в собственности акционерного общества «Москва-Курс». Разработка и производство полупроводниковых элементов для сборки генераторных и охлаждающих модулей, а также алюминиевой посуды (хлебопекарных форм, промышленных подвесных светильников) является основным видом деятельности АО «Автоштамп»», — сообщили в департаменте.
Отмечается, что обществу принадлежит производственно-административный корпус площадью 10,4 тыс. кв. м, расположенный по ул. Песчаный карьер, д. 3, склад площадью 1,3 тыс. кв. м, два гаража площадью 115 и 127 кв. м, а также хозяйственные постройки разного функционального назначения. Часть недвижимости сдается в аренду.
В департаменте добавили, что общая площадь земельного участка, на котором располагаются объекты недвижимого имущества, составляет более 2 га. Общество пользуется данным земельным участком на праве долгосрочной аренды.
«50,27% акций общества принадлежит физическим лицам», — уточнили в ведомстве.
Начальная стоимость реализуемого лота — 28,3 млн руб. Заявки для участия принимаются до 21 мая. Аукцион пройдет 25 мая 2018 г.
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