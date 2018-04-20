Лазурный Берег адаптируется к оттоку российских инвесторов

По данным Knight Frank, продажи квартир в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег упали на 36% в 2008 году после финансового краха. Но после начали быстро восстанавливаться. До 2014 года покупатели из стран бывшего СССР были движущей силой рынка местной недвижимости. Люди хотели купить квартиру в надежде перепродать в России за высокую цену, сообщает Financial Times

Но с момента присоединения Крыма , падения цен на нефть и фискальной реформы число российских покупателей упало на 90%, и за последние пять лет цены в Ницце поднялись только на 2%.

Однако сейчас рынок корректируется: между 2016 и 2017 годами цены в Ницце выросли на 4,5%, увеличилось и число сделок. Торгово-промышленная палата сообщает, что число перепродаж поднялось на 5% в период между 2016 и 2017 годами и уже приближается к уровню 2007 года.

Рынок выигрывает от низких процентных ставок: ипотека — около 1,7% годовых. А после победы Макрона ситуация улучшилась: в Ницце в 2017 году было продано в два раза больше недвижимости иностранным покупателям по сравнению с 2016 годом. Большинство зарубежных инвесторов — из Европы, почти четверть — из Великобритании . Мон Борон и полуостров Кап-де-Ницца — самые популярные направления: квадратный метр здесь стоит от €10 000 до €12 000.

Предложение нового жилья выросло в регионе на 4% в период между 2016 и 2017 годами, а число сделок с новостройками — на 11%. Причем новостройки продаются с наценкой в 10 — 20%, даже если строительство еще не закончено. Большинство, однако, ориентированы на местных инвесторов.

Практически все иностранные покупатели покупают дома для отдыха, говорят агенты. Арендовать жилье по французским законам крайне сложно и дорого.

С 1 января 2018 года Макрон ослабил налог на имущество. Ранее он взимался со всех личных активов, превышающих €1,3 млн, а теперь — только с собственности, которая стоит больше этой суммы.

Сейчас в регионе за €1 млн можно купить трехспальную квартиру на Английской Набережной в Ницце, за €3 млн — семиспальную виллу в Мон Борон, а за €9,5 млн — особняк с шестью спальнями на берегу Кап-де-Ницца.

Ознакомьтесь с предложениями по продаже жилья на Лазурном берегу.