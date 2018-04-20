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В Керамическом проезде откроется пункт приема электролома
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В Керамическом проезде откроется пункт приема электролома 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В субботу, 21 апреля, в Керамическом проезде волонтеры движения «РазДельный сбор» будут принимать электролом для последующей переработки. Об этом сообщил один из организаторов акции.
— Все желающие смогут сдать не только макулатуру, пластик с маркировками, стекло и металл, но и старую малогабаритную бытовую и оргтехнику — пылесосы, тостеры, фены, утюги, чайники, компьютерные мониторы и мыши, — рассказали организаторы акции.
Пункт сбора будет работать с 14.00 до 16.00 по адресу Керамический пр-д, д. 71, корп. 3. (то)
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