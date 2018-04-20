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Доходы губернатора Курганской области в 2017 году снизились почти на 300 тыс. рублей
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Доходы губернатора Курганской области в 2017 году снизились почти на 300 тыс. рублей 

ТАСС 49 минут назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Доходы губернатора Курганской области Алексея Кокорина снизились на 265 тыс. рублей в 2017 году по сравнению с 2016 годом и составили 3 млн 155 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте правительства региона.
В 2016 году доход главы региона составил 3 млн 420 тыс. рублей.
"Общая сумма деклалированного годового дохода за 2017 год — 3 155 885, 74 руб. ", — говорится в документе.
В собственности Кокорина — 1/3 доли в квартире площадью 61 кв. метр и легковой автомобиль УАЗ. В пользовании главы Курганской области — номер площадью 53,8 кв. метра. В прошлом году в собственности губернатора были те же недвижимость и легковой автомобиль.
Сведения о доходах супруги главы региона в декларации отсутствуют. В ее собственности находятся два земельных участка площадью 280 и 1997 кв. метров, 29/100 доли в жилом доме площадью 77,6 кв. метров, также 1/3 доли в квартире площадью 61 кв. метр и незавершенный строительством жилой дом на 481,5 кв. метр.
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