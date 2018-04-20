Доходы губернатора Курганской области в 2017 году снизились почти на 300 тыс. рублей

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Доходы губернатора Курганской области Алексея Кокорина снизились на 265 тыс. рублей в 2017 году по сравнению с 2016 годом и составили 3 млн 155 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте правительства региона.

В 2016 году доход главы региона составил 3 млн 420 тыс. рублей.

"Общая сумма деклалированного годового дохода за 2017 год — 3 155 885, 74 руб. ", — говорится в документе.

В собственности Кокорина — 1/3 доли в квартире площадью 61 кв. метр и легковой автомобиль УАЗ. В пользовании главы Курганской области — номер площадью 53,8 кв. метра. В прошлом году в собственности губернатора были те же недвижимость и легковой автомобиль.

Сведения о доходах супруги главы региона в декларации отсутствуют. В ее собственности находятся два земельных участка площадью 280 и 1997 кв. метров, 29/100 доли в жилом доме площадью 77,6 кв. метров, также 1/3 доли в квартире площадью 61 кв. метр и незавершенный строительством жилой дом на 481,5 кв. метр.