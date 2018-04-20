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Акции En+ упали на 15%
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Акции En+ упали на 15% 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глобальные депозитарные расписки (GDR) En+ Group снизились на 14,8%, до 358 рублей за бумагу — до исторического минимума с начала торгов на Московской бирже в начале ноябре 2017 года.
Как свидетельствуют данные торгов Мосбиржи, по состоянию на 12:15 мск акции компании снизились на 11,2%, до 373 рублей за штуку.
Акции En+ упали практически в два раза после новостей 6 апреля о введении санкций США в отношении ряда российских физических и юридических лиц, в том числе и En+.
Ранее в ноябре 2017 года En+ разместила глобальные депозитарные расписки на Лондонской бирже по $14 за бумагу. Наряду с Лондонской фондовой биржей торги акциями En+ начались и на Московской бирже.

О санкциях

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.
При этом в перечне компаний — сразу несколько, связанных с Дерипаской: агрохолдинг "Кубань", "Евросибэнерго", "Русал", холдинг "Русские машины" и группа "ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги "Базовый элемент" и En+.

О компании

En+ — интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые заводы производительностью 3,9 млн т в год (через контрольный пакет в "Русале"), которые являются основным потребителем производимой энергии. Крупнейшим акционером En+ Group является Олег Дерипаска.
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