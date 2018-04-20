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Депутат: Нужно спокойно относится к временным колебаниям курса рубля
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Депутат: Нужно спокойно относится к временным колебаниям курса рубля 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На прошлой неделе заявление о введении новых антироссийских санкций привело к падению курса рубля.
Нужно спокойно относиться к временным колебаниям рубля. Такое мнение высказал председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров.
— Трамп напишет — начинаются колебания — и мы сразу бросаемся что-то делать. Так работает американская администрация. Надо относиться к этому даже с некоторой долей иронии, потому что то, что происходит в американской администрации, особенно подача информации во внешнеполитической области, вообще не поддается осмыслению. Мы, я считаю, должны спокойно относиться к этим временным абсолютно колебаниям, — приводит слова депутата издание «Невские Новости».
Вячеслав Макаров выразил уверенность в том, что курс рубля вскоре стабилизируется.
Напомним, что на прошлой неделе произошел резкий скачок курс евро и доллара по отношению к рублю.
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