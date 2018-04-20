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Биржа Kraken проигнорировала запросы Прокуратуры США. Она считает их оскорблением
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Биржа Kraken проигнорировала запросы Прокуратуры США. Она считает их оскорблением 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Генеральный директор и соучредитель биржи Kraken Джесси Пауэлл заявил о том, что не планирует отвечать на запрос генпрокурора Нью-Йорка, который был направлен 13 криптовалютным торговым площадкам.
В своем интервью управляющий сказал, что такая «забота» властей о рынке цифровых валют еще раз убеждает его, что перемещение деятельности в Сан-Франциско было правильным решением.
В твиттере Джесси Пауэлл написал, что такая инициатива является примером злоупотребления власти и считает это оскорблением.
Многие считают, что американские власти хотят пересмотреть границы регулирования рынка криптовалют или полностью убрать их. Генеральный директор Kraken, считает, что в последнее время Нью-Йорк враждебно относится к виртуальным валютам и бизнесу, связанному с ними.
Напомним, что МВФ призывает проводить справедливую политику по отношению к криптовалютам.
текст: Иван Маличенко, фото: Finance magnates,
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