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Встреча «Театральная среда» прошла в Доме культуры «Заречье»
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Встреча «Театральная среда» прошла в Доме культуры «Заречье» 

Управа района Некрасовка 2 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
В рамках акции «Весенняя неделя добра — 2018» в Доме культуры «Заречье» района Некрасовка на 1-й Вольской улице, дом 11 состоялась театральная компания «Театральная среда». Для детей и подростков района был проведен интерактивный мастер-класс «Игровые чтения».
С 14 по 22 апреля в Москве проходит общегородская добровольческая акция «Весенняя неделя добра», приуроченная к Году добровольца в России.
Всего в мероприятиях весенней недели добра примут участие более 20 тысяч участников, а также представители некоммерческих организаций и органов исполнительной власти. (вт)
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