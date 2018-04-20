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В Белом доме назревает очередной секс-скандал
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В Белом доме назревает очередной секс-скандал 

Свободная пресса 2 часа назад
Бывшая модель Playboy и бывшая любовница президента США Дональда Трампа Карен Макдугал достигла соглашения с издательством American Media Inc, и сможет рассказать всему миру о своей связи с Трампом.
Как сообщает The Guardian, Макдугал ранее подала иск о признании сделки, которую она заключила в 2016 году, недействительной. Тогда ее «занимательная история» была оценена в 150 тысяч долларов.
В интервью CNN Карен утверждала, что ее роман с Трампом начался в 2006 году и продолжался 10 месяцев. В Белом доме опровергают связь Трампа с Макдугал, пишет Утро.ru.
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