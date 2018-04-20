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Почта России запустила акцию «Благодарность земляков»
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Почта России запустила акцию «Благодарность земляков» 

ProOren 41 минуту назад
Фото: ProOren
Накануне «Почта России» запустила акцию «Благодарность земляков», которая поможет оренбуржцам поблагодарить своих земляков-ветеранов. Данная акция приурочена к годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.
Так до конца месяца каждый местный житель сможет подписать поздравительные открытки ветеранам. После чего эти послания вручат участникам войны вместе с президентскими письмами ко Дню Победы.
Сбор открыток будет происходить в центральном отделении почтовой связи на улице Кирова, 18.
Чтобы стать участником акции, достаточно приобрести открытку праздничной тематики, которые представлены в отделении, и написать свои пожелания. Отправление может быть безадресным, но слова благодарности за подвиг, выраженные в поздравлении, оренбургские почтальоны обязательно доставят ветерану.
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