Заворотнюк рассчиталась с многомиллионными долгами 

В 2012 году звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк решилась на покупку трхэтажного дома стоимостью 2 миллиона долларов. Недостающую для приобретения сумму в 500 тысяч долларов она взяла в кредит в одном из российских банков под залог более дорогостоящего земельного участка.
Из-за кризиса спустя год ей уже нужно было выплатить гораздо большую сумму. Платеж не получилось внести вовремя, что спровоцировало судебные разбирательства, которые продлились не один год. Известно, что в какой-то момент банк даже собирался арестовать ее имущество. В итоге Анастасия все же подписала соглашение с кредитной организацией, передает «СтарХит».