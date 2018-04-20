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Фонд FortRoss Ventures инвестирует $200 млн в желающие работать на российском рынке стартапы из США
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Фонд FortRoss Ventures инвестирует $200 млн в желающие работать на российском рынке стартапы из США 

Inc. 1 час назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
Фонд FortRoss Ventures направит $200 на поддержку стартапов из США, которые хотят работать на российском рынке. Об этом говорится в блоге компании.
FortRoss Ventures готов инвестировать в стартапы в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, интернета вещей, облачных технологий и других. В ближайшие две недели он объявит о первых сделках.
Фонд собирается стать «мостом» между двумя рынками: он предоставит американским предпринимателям инвестиции, консультационную поддержку, а также поможет понять специфику местной деловой среды и культуры.
В портфеле FortRoss Ventures — Uber, GridGain, Moven, eToro, NetGuardians и другие проекты, которым фонд помогал выходить на российский рынок. Сейчас к нему присоединился венчурный инвестор Анураг Чандра, который ранее сотрудничал с Lighthouse Capital Partners, NXT Ventures и The Galleon Crossover Fund.
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В прошлом году FortRoss Ventures совместно со Сбербанком и ФРИИ создал платформу для развития российских стартапов за рубежом Global Pitch. Платформа ориентирована на проекты на ранней стадии и стартапы в сфере ИИ, машинного обучения и других.
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