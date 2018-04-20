Библионочь в Новом Уренгое посетит великий комбинатор

Организатор Библионочи в Новом Уренгое в этом году вдохновил бессмертный роман Ильфа и Петрова «12 стульев». Всероссийская акция состоится уже завтра, 21 апреля в Центральной городской библиотеке имени журнала «Смена».

Уренгойцы и гости города смогут познакомиться с выставочной экспозицией «Легенды о великом комбинаторе», посетить театр теней, мистический салон «Деньги нам — мечту вам!» и фотозону «Киса, давайте и мы увековечимся!».

Также в библиотеке откроется букмаркет «Торг здесь неуместен», площадка ретро-игр для детей «Играйте, Шура, играйте!», библиобар «Измученный нарзаном». Желающие смогут принять участие в сеансе одновременной игры «Клуб четырех коней», в видеовикторине «Лед тронулся, господа присяжные-заседатели!», поучаствовать в мастер-классе по созданию цветов для шляпок «Знойная женщина — мечта поэта». Организаторы подготовили захватывающую квест-игру «В поисках сокровищ». Акция пройдет с 19 до 23 часов.

Библионочь состоится также в библиотеках отдаленных районов Коротчаево и Лимбяяха. В программе — книжные выставки, настольные и логические игры, ярмарки, акции и занимательные мастер-классы. Подробности акции здесь.