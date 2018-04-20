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Представители молодежной палаты Бутырского района провели тотальный диктант
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Представители молодежной палаты Бутырского района провели тотальный диктант 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Акция «Тотальный диктант» состоялась в столице 14 апреля. В Бутырском районе мероприятие, проходившее в помещении школы № 250, провели представители районной молодежной палаты.
— Молодежная палата проводит «Тотальный диктант» уже в третий раз, и с каждым годом мы отмечаем все более возрастающий интерес жителей к этой акции — люди заинтересованы в том, чтобы проверять уровень собственной грамотности и повышать его, — сообщил председатель молодежной палаты Бутырского района Павел Чепурин.
Всего в акции «Тотальный диктант» приняли участие около 20 тысяч жителей Москвы. (то)
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